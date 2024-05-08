بكود المعلم.. رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 والتقديم للترقي

ترقيات المعلمين، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية، من المعلمين الراغبين فى التقديم فى ترقيات المعلمين ومستوفيين الشروط التي اقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، تزامنا مع إعلان ترقية ما يقرب من 400 ألف معلم ومعلمة خلال العام الجاري 2024، لكي تغطي مختلف الإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بمختلف التخصصات والصفوف الدراسية.

الاستعلام عن ترقيات المعلمين لعام 2024

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين لعام 2024، كما حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، الخطوات التي يجب أن يتبعها المعلمون المرشحون للاستعلام عن الترقيات لعام 2024 عبر هذا الرابط التالي من هنا.

خطوات تسجيل التقدم لترقي المعلمين 2024

-يمكن تسجيل التقدم لترقى المعلمين في وظائف الكادر لعام 2024 باستخدام اسم المعلم، وكود المعلم والرقم القومي لبدء عملية التسجيل في حركة ترقيات المعلمين 2024

- يلتزم المتقدم من المعلمين بإدخال دفعة الترقية وتاريخ آخر ترقية حصل عليها

- ملء البيانات المتعلقة بتحديد الوظيفة على الكادر وتاريخ الوظيفة على الكادر، ونوع المؤهل، آخر مؤهل، تقدير المؤهل، ودفعة الترقي، وتقرير الكفاية للعام قبل الماضى، وتقرير الكفاية للعام الماضى، والمدة البينية اللازمة للترقي

-أخيرًا الضغط على رز حفظ.

ملء بيانات المرشح لترقية المعلمين 2024

في حالة الموافقة على الترشح للترقي ستبدأ الأكاديمية المهنية للمعلمين المرحلة الثانية من حركة ترقيات المعلمين 2024، وهي عبارة عن ملف الإنجاز الذي سيتم ملء كافة بياناته من قبل المعلم المرشح على الموقع نفسه باستخدام الرقم القومي وكود المعلم، يتولي بعد ذلك رؤساؤه مراجعة تلك البيانات وتقييمها.

وفى الختام تأتي مرحلة اختبار الأكاديمية، والتي على أساسها يخضع المعلم المرشح للترقية عبر منصة المعلم لأداء اختبارات الترقية إلكترونيا في مجال تخصصه بهدف قياس وتقييم قدراته ومهاراته العلمية والشخصية.

و بعد إنتهاء الاختبار يتعين على المرشح انتظار ظهور النتيجة واعتمادها من قبل وزير التعليم رسميًا، ليصدر بعد ذلك قرار بالترقية للدرجة الوظيفية الأعلى وتعديل هيكل الأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجر بالمستوي الوظيفي الأعلى للمعلم.