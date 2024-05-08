أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن انطلاق البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتتم المراجعة اليوم في مادة رياضيات E من الساعة (١٠: ١٢)، ورياضيات باللغة العربية من الساعة (١٢: ٢) وفقًا للجدول المعلن.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن جدول مواعيد البث المباشر والروابط منذ بداية الأسبوع، وصرح مدير المديرية، بأن الهدف الأساسي من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، تمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم المطلوبة في جميع المواد.

واليكم روابط دخول البث للمراجعات النهائية حسب الجدول المعلنhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAxZjE5MjEtN2EyZC00N2ZkLWE1ODctNzM4YTc2ZjNjZjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ed06fae-340b-4170-a72a-afb3aa404daf%22%2c%22Oid%22%3a%22140a9e9b-7656-4e56-bcdc-4b76f5ae33fc%22%7d

تحذير لطلاب ومراقبين صفوف النقل

وكانت قد وجهت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تحذيرًا لطلاب ومراقبين صفوف النقل من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب.

وشددت المديريات التعليمية، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

كما شددت المديريات، على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على الجميع بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، في جميع المحافظات اليوم الأربعاء.

وجاءت تعليمات للامتحانات من المديريات التعليمية كالتالي:

١- حضور الطلاب إلى لجان الامتحانات قبل الوقت المحدد لبداية الامتحان بوقت كاف، ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم الدخول للجنة قبل دق الجرس وعدم التأخر فى دخول اللجنة.

٢- عدم الكتابة على الجدران والديسكات وعدم استخدام أى وسائل غش وعدم التحدث مع الآخرين فى اللجنة، كى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وعدم اصطحاب أى كتب أو مذكرات تخص المادة التى يؤدى الامتحان فيها.

٣- عدم اصطحاب أى أدوات حادة أو أسلحة داخل اللجان.

٤- جلوس الطالب فى المكان المخصص له داخل اللجنة طوال فترة الامتحانات.

٥- عدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات، والساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائيًا للطلاب والملاحظين، حيث تعتبر جريمة تؤدى إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء امتحانه للطلاب وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020.