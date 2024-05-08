الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ أسيوط

تفقد المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط المراكز التكنولوجية في مركز أسيوط وحي شرق وغرب، لمتابعة سير العمل واستقبال طلبات التصالح من المواطنين والتأكد من تقديم كافة التسهيلات الممكنة.


رافقه خلال الجولة العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق.


وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار متابعة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم.


تقديم التسهيلات اللازمة أمام المواطنين


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.


وكان محافظ أسيوط قد كلف نائبه المهندس عمرو عبدالعال بالإشراف ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط وحي شرق وغرب واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بالإشراف ومتابعة سير العمل بمراكز صدفا وأبوتيج والغنايم والبداري وساحل سليم والسكرتير العام المساعد بالاشراف ومتابعة سير العمل بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وأبنوب والفتح للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.


وأشار المحافظ، إلى إنه أصدر تعليماته بتبسيط كافة الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.


وكانت محافظة أسيوط قد وجهت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" راغبي التصالح في مخالفات البناء بمراعاة استيفاء المستندات المطلوبة لتسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء كما أطلقت المحافظة عن طريق إدارة الإعلام حملة توعوية بعنوان "اتصالح وقنن وضعك" لتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يقدمها للمواطنين الجادين وكيفية التقدم بطلبات التصالح والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ورسوم الفحص وسوم جدية.


كما خصصت بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء وهي ارقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط المراكز التكنولوجية في مركز أسيوط وحي شرق وغرب سير العمل واستقبال طلبات التصالح العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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