الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تحصين 121 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالجيزة

تحصين ماشية
تحصين ماشية

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، الانتهاء من تحصين 121 ألف و747 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع،  ضمن الحملة القومية التي انطلقت الشهر قبل الماضي، لإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

تحصين 121 ألف و747 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية 

وقال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف، أنه يتم خلال الحملة تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك من خلال النهوض بالرقابة علي جميع المحافظات.

 توفير كافة اللقاحات المطلوبة


وكان الدكتور خالد مرسي مدير عام الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن الوزارة تستعد لتحصين أكثر من 4 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعين وحمى الوادي المتصدع بالمحافظات خلال شهر رمضان، وتبدأ الأسبوع المقبل وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تجرى في القرى والنجوع لحماية الثروة الحيوانية.

ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية 

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على صحة الحيوانات وذلك للوقاية من الأمراض المنتشرة، وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها في المحافظات الحملات.

مديرية الطب البيطرى الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية

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