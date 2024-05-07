فى بيان رسمي.. المصرى يتمسك بحقه فى المشاركة الإفريقية حال اعتماد ترتيب الدور الأول

أكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي في بيان رسمي على تمسكه بحق مشاركة الفريق في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل 2025/2024، حال اعتماد ترتيب الدور الأول كمعيار للمشاركة في حالة عدم الانتهاء من مباريات الدوري عند طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من الاتحاد المصري إرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية.

وأوضح البيان، أن مجلس المصري على ثقة تامة في قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد الفرق المشاركة أفريقيا والتي يضمن المصري أحد مقاعدها وفقا لترتيب الدور الأول دون النظر حتى إلى استكمال عدد من الأندية لمباريات الدور الأول، خاصة مع تفوق المصري على الأندية المنافسة سواء في عدد النقاط أو المواجهات المباشرة، وهو ما سبق أن أكده مجلس المصري في مخاطباته الرسمية مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

وشدد البيان، أن إدارة النادي المصري ترفض بشكل قاطع كافة الأساليب التي ينتهجها مجلس إدارة أحد أندية الشركات بالدوري الممتاز، والذي دأب خلال الفترة الأخيرة على إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية، وكان آخر تلك الأساليب إعلانه عبر الصفحة الرسمية لناديه بأحقيته في المشاركة الإفريقية مستندا في ذلك إلى الترتيب الذي نشرته رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عقب الجولة السابعة عشرة علما، بأن إعداد الجدول يتم بشكل الكتروني دون النظر للمواجهات المباشرة التي انتهت بفوز المصري.