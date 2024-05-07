الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المستشار محمود فوزى يؤكد دعم الحوار الوطنى القرارات السياسية المصرية (فيديو)

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، التزام الحوار الوطني بمناقشة الموضوعات الرئيسية التي تشغل بال المواطن المصري، مشددًا على دعمه الكامل للإجراءات الحكومية الرامية لضمان الأمن القومي المصري.

وشدد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج 

"في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، على أن الحوار الوطني يتبع معايير صارمة تمنعه من التدخل في الشئون الأمنية، لكنه أعرب عن ثقته العميقة في توحد الشعب المصري خلف القيادة السياسية، خاصة في ظل الاضطرابات الراهنة.

قصواء الخلالى تتساءل: هل معاهدة السلام سارية حتى الآن بعد الخروقات الإسرائيلية؟

قصواء الخلالى: فضائح الكيان الصهيونى فى العالم غير مسبوقة بسبب نتنياهو (فيديو)

وأضاف، أن مصر قد أعلنت منذ البداية عن تحذيراتها من توسع نطاق النزاعات، وأكدت على التزامها بالتصرف بنزاهة وشرف، معتبرًا حماية الأمن القومي والقضية الفلسطينية في صدارة الأولويات الوطنية.

وأوضح أن الاستفزازات الإسرائيلية تلقى رفضًا قاطعًا، وأن موقف مصر ثابت في رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية وعي المواطنين في التصدي للشائعات والتكاتف خلف القيادة السياسية في هذه الأوقات الحرجة.

المستشار محمود فوزي الحوار الوطنى الأمن القومي في المساء مع قصواء قصواء الخلالي القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني.. ومواصفات الورقة الامتحانية

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

كولر فى ليلة الرباعية: عمر كمال "جوكر" وهذا سبب استبعاد اللاعبين

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى دورى نايل

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟