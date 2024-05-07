المستشار محمود فوزى يؤكد دعم الحوار الوطنى القرارات السياسية المصرية (فيديو)

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، التزام الحوار الوطني بمناقشة الموضوعات الرئيسية التي تشغل بال المواطن المصري، مشددًا على دعمه الكامل للإجراءات الحكومية الرامية لضمان الأمن القومي المصري.

وشدد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج

"في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، على أن الحوار الوطني يتبع معايير صارمة تمنعه من التدخل في الشئون الأمنية، لكنه أعرب عن ثقته العميقة في توحد الشعب المصري خلف القيادة السياسية، خاصة في ظل الاضطرابات الراهنة.

وأضاف، أن مصر قد أعلنت منذ البداية عن تحذيراتها من توسع نطاق النزاعات، وأكدت على التزامها بالتصرف بنزاهة وشرف، معتبرًا حماية الأمن القومي والقضية الفلسطينية في صدارة الأولويات الوطنية.

وأوضح أن الاستفزازات الإسرائيلية تلقى رفضًا قاطعًا، وأن موقف مصر ثابت في رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية وعي المواطنين في التصدي للشائعات والتكاتف خلف القيادة السياسية في هذه الأوقات الحرجة.