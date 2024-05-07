الثلاثاء 07 مايو 2024
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نقيب الصحفيين يطالب بتجميد أو إلغاء معاهدة السلام بعد الخرق الإسرائيلى (فيديو)

خالد البلشي
خالد البلشي

أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن مطالبته بتجميد أو إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، ووصف الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح الفلسطيني بأنه يشكل إعلان حرب، مؤكدًا أن هذا الفعل يعد خرقًا صارخًا للمعاهدة.

أكد البلشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن التهديدات الإسرائيلية على الحدود المصرية تمثل اعتداءً على الأمن القومي المصري، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع العدوان، وأضاف أن الأفعال الإسرائيلية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

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وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد انتهك معاهدة السلام برفع علمهم على الأراضي الفلسطينية، مما يستدعي موقفًا حازمًا، وأوضح أن النقابة طالبت بإجراءات دبلوماسية عاجلة، تشمل إلغاء المعاهدة وقطع العلاقات مع الدولة المعتدية، قبل اللجوء إلى الخيارات العسكرية.

واختتم "البلشي" تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على محددات الأمن القومي وعدم تجاوزها، حتى في ظل تقديره لخطورة الحرب.

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