الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خالد الجندى يشيد بمواقف الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدولة المصرية لها مواقفها القوية والحازمة فى دعم القضية الفلسطينية منذ البداية، معبرًا: "لازم نجدد البيعة لبلدنا ولرئيسنا فى كل القرارات التى يراها لحماية المستضعفين والأطفال فى فلسطين".

دغم الدولة للقضية الفلسطينية


وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية دي إم سي: "نجدد الثقة في القيادة السياسية وعاشت مصرنا حائط صد ضد جحافل الإجرام من النيل من أولادنا على الأرض، فى فلسطين".

دعاء خالد الجندي لفلسطين
وتابع: "رد الله كيد الصهاينة فى نحورهم، ونصر الله أهل فلسطين وحماهم ووفقهم ".
 

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي برنامج لعلهم يفقهون

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