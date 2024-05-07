خالد الجندى يشيد بمواقف الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدولة المصرية لها مواقفها القوية والحازمة فى دعم القضية الفلسطينية منذ البداية، معبرًا: "لازم نجدد البيعة لبلدنا ولرئيسنا فى كل القرارات التى يراها لحماية المستضعفين والأطفال فى فلسطين".

دغم الدولة للقضية الفلسطينية



وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية دي إم سي: "نجدد الثقة في القيادة السياسية وعاشت مصرنا حائط صد ضد جحافل الإجرام من النيل من أولادنا على الأرض، فى فلسطين".