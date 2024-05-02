ما حكم الشرع فى الممتنع عن العمل دون عذر؟.. خالد الجندى يجيب

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تساؤل حول حكم الشرع في الامتناع عن العمل دون عذر؟.

وقال “الجندي” خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "لعلهم يفقهون"، على فضائية "dmc": "الإنسان الذي يعيش دون عمل يمثل عبئًا كبيرًا على المجتمع، ولا يستحق أن يتواجد به، إلا إذا كان هناك عذر يمنعه من ذلك".

وأوضح “الجندي” أن الله رزق بعض الأشخاص الصحة وجعل لهم جسدًا قويًا، يساعدهم على العمل، إلا أنهم يفضلون التسول ومد يدهم إلى الغير.

وأضاف أن المتسولين يتحايلون على القانون من خلال بيع السلع التافهة، التي يستخدمونها كغطاء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.