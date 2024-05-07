لحظة بلحظة.. "القاهرة الإخبارية" تقدم تغطية مباشرة لعمليات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية رفح الفلسطينية

قدمت قناة القاهرة الإخبارية تغطية آنية من خلال طاقم مراسليها لعمليات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة رفح الفلسطينية.

وقال رمضان المطعمي مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بمعبر رفح، إن هناك تبادلا لإطلاق نار كثيف شرق المعبر من الجانب الفلسطيني، وتصاعدا كبيرا لأعمدة الدخان.

ونوه "المطعمي"، بأنه تم إغلاق كل المعابر من الجانب الفلسطيني، بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنافذ من الجانب الآخر، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة.

وأشار إلى أن منظمة أونروا أكدت أن رفح الفلسطينية تشهد حاليًا كارثة إنسانية، خاصة بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني.

وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدف بها بلدة "عيتا الشعب"، جنوب لبنان.

هذا وأعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحقق بها إصابة مباشرة وأوقع أفرادها بين قتيل ومصاب.

وقالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الأردن أدانت ما يحدث في رفح الفلسطيني، من جانب الاحتلال الإسرائيلي، واصفة ذلك بـ"مجزرة جديدة" بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت "السيد"، أن الأردن تطالب بمحاسبة كل من تسبب في ذلك التصعيد، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من الانتهاك المستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي كل القوانين الدولية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع التحرك خلال الساعات القادمة من أجل التوصل لحلول من أجل إيقاف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

ونوهت، بأن الأردن ستتحرك مع المنظمات الدولية من أجل الضغط على إسرائيل ووقف العدوان على القطاع المنكوب، والمنطقة بأكملها.

فيما أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

وقال المصدر، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن هناك جهودًا مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة، والوصول لهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار.

من جانبها قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تل أبيب، إن هناك العديد من التصريحات السياسية سواء التحريضية فيما يتعلق في موقف حركة حماس بالموافقة على صفقة التبادل والمضي قدما في الرد الإسرائيلي والتباحث فيه.

وأضافت "أبوشمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن صافرات الإنذار، لثالث مرة منذ ساعات الصباح الباكر، تدوي شمال الجولان وفي الحدود الشمالية جنوب لبنان، ففي المرة الأولى تحدث عن وصول 4 مسيرات كانت قد أسقط منها 3 والحديث في المرة الثانية حسب تقارير إسرائيلية في وسائل الإعلام هناك أن هنالك 6 مسيرات اجتازت الحدود الشمالية الإسرائيلية وواحدة فقط تم اعتراضها بالقبة الحديدة، فيما سقطت الخمس الباقية في أماكن مفتوحة.

وتابعت: "الآن صافرات الإنذار تدوي مجددا في الحدود الشمالية وشمال الجولان خوفا وخشية واشتباها من تسلل مسيرات في الحدود الشمالية، وهذا ما يتماهى ومع ما أعلنه ويعلنه حزب الله في بياناته العاجلة والحديث بأنه يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية في تلال كفار شوبة المحتلة، وأنه شن هجوما مزدوجا بالمسيرات على قوات إسرائيلية بمستوطنة يفتاح".