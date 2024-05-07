الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس لـ"الدستور": الهجوم الصهيونى على رفح محاولة لخداع العالم وعرقلة المفاوضات

طاهر النونو
طاهر النونو

قال طاهر النونو المحدث باسم حركة حماس، إن الهجوم الصهيوني على رفح يؤكد أن الاحتلال يحاول خداع العالم ومستمر في عدوانه وجرائمه وهو الآن يهاجم موقعا مدنيا هو معبر رفح لمنع دخول المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني في إطار تعزيز الحصار وتكريس المعاناة.

وأكد النونو في تصريحات لـ"الدستور": أن كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق به أي إنجاز لا عسكري ولا سياسي ولن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته الباسلة التي ستواصل دورها في الدفاع عنه. 

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حماس تتهم إسرائيل بارتكاب "كارثة إنسانية" و"عقاب جماعي" في رفح

وأضاف، أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بوضع حد لهذا الإجرام الصهيوني وعدم الاكتفاء بالإدانة إلى ممارسة الضغط والعقوبات على الكيان الإسرائيلي، ولو أن أي جهة أخرى قامت بما يقوم لكان رد الفعل الأمريكي والغربي مختلفا، بما يعني ازدواجية معايير تعطي الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم، ويجب أن تنتهي هذه الازدواجية فورا وتأكيد انطباق القرارات الدولية ذات الصلة، ومنع هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.

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"القاهرة الإخبارية": تبادل إطلاق نار كثيف شرق معبر رفح من الجانب الفلسطينى

وأكد أن اقتحام الاحتلال معبر رفح يؤكد أن هناك نوايا تعطيل من الاحتلال لجهود الوسطاء، خاصة بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على المبادرة المقدمة إليه لوقف إطلاق النار.

الاحتلال الإسرائيلي يرفع العَلَم علي معبر رفح من الجانب الفلسطيني 

ورفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد اقتحام جيش الاحتلال مرافق المعبر الواقع جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن هيئة المعابر في غزة، أن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية باتت تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن معبر كرم أبوسالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

حماس رفح الاحتلال الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي

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