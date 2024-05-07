"إيه علاقة الفسيخ والرنجة بالاحتفال بشم النسيم؟".. "الستات مايعرفوش يكدبوا" يوضح

استعرض برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، تقريرًا مصورًا عن احتفالات المصريين بعيد شم النسيم.

احتفالات شم النسيم

وقال أحد المواطنين، خلال حديثه لكاميرا "الستات مايعرفوش يكدبوا"، إن الفسيخ والرنجة من الأكلات الصيفية بصورة كبيرة، حيث يُقبل عليها المواطنون في فصل الصيف بدلًا من الشتاء، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كثيفًا على الشراء بعد شهر رمضان المبارك، وكذالك في أعياد الفطر وعيد شم النسيم.

طقوس مصرية أصيلة



وقال مواطن آخر، إن الفسيخ والرنجة من الأكلات التي يعود تاريخها إلى الفراعنة، ويكون الأقبال عليها كثيفًا بعد شهر رمضان المبارك.

وحرصت الإعلامية هبة الأباصيري على إخبار جمهورها من خلال كاميرا "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أنها تجتمع في منزلها كل عام مع أسرتها لتناول وجبة الفسيخ والرنجة في عيد شم النسيم.