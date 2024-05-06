"الستات مايعرفوش يكدبوا" يرصد أجواء احتفال المصريين بشم النسيم

رصد برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” أجواء ومظاهر احتفال الشعب المصري اليوم في شم النسيم بالحدائق العامة.

الاحتفال بشم النسيم

وتبين من هذا التقرير، الذي تم إذاعته ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “cbc”، أن الشعب المصري يحتفل بهذا اليوم من كل عام من خلال الذهاب للحدائق العامة، مع الحرص على تناول الطعام الرسمي المخصص لهذا اليوم وهو الرنجة والفسيخ.

مظاهر احتفال المصريين

وعبّر الأطفال خلال حديثهم لكاميرا البرنامج عن سعادتهم البالغة بهذا الاحتفال، حيث أكدت مواطنة أنها تحرص على القدوم إلى حديقة الحيوان من كل عام في مثل هذا التوقيت مع أسرتها للاحتفال بيوم شم النسيم، كما أن الأطفال يستمتعون بتلوين البيض وتناول وجبة الفسيخ في هذا اليوم.

كما عبرت مواطنة أخرى في حديقة القناطر الخيرية عن سعادتها البالغة بالتنظيم داخل هذه الحديقة، كما عبرت عن فخرها بالطاقم الطبي المتواجد داخل هذه الحديقة لإجراء الفحوصات على المواطنين بالمجان.