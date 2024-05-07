الثلاثاء 07 مايو 2024
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الدين لله

"الأوقاف" تشيد ببيان الخارجية حول العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

أشاد د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وسيطرتها على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح والذي جاء فيه: أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري، العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادًا أساسيًا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

ودعت مصر الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة، مؤكدًا أن البيان يعبر عن كل المصريين.

الأوقاف تعقد المؤتمر الدولى الأول للواعظات تحت عنوان "دور المرأة فى بناء الوعى"

وزير الأوقاف يشيد بيان الخارجية العمليات العسكرية الإسرائيلية

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