الثلاثاء 07 مايو 2024
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مصر

SMS على هاتفك.. رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل حيث خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية طريقة للاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل من خلال إرسال رسالة نصية يُكتب فيها رقم 1 إلى الرقم المختصر 9136، وذلك تسهيلًا على أصحاب البطاقات التموينية.

شروط الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

تشترط وزارة التموين للاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل، أن يتمّ كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليست باللغة العربية، ومن ثم الحصول على الرقم السري للبطاقة، للتمكن من صرف حصة الخبز والسلع المقررة للبطاقة وفقا لعدد الأفراد المدرجين عليها.

رسالة نصية على الهاتف المحمول

وتقوم وزارة التموين بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية، بكميات السلع المنصرفة له من منفذ البقال التمويني، حيث تضم الرسالة التي يتسلمها صاحب البطاقة بعد عملية صرف السلع التموينية عدد أكياس السكر والأرز وزجاجات الزيت التي حصلت عليها الأسرة.

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وأكدت وزارة التموين أن الهدف من إرسال كمية السلع المستحقة للأسرة وقيمة مبلغ الدعم المخصص لها، عبر رسالة على الهاتف المحمول هو التصدي لتلاعب بعض تجار التموين بمستحقات ومقررات الدعم المخصص للمواطنين.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

وحول التسجيل في بوابة مصر الرقمية، فهذا يتطلب من الشخص الدخول أولا على الموقع من خلال الرابط التالي من هنا، ثم اتباع الخطوات التالية:

1- عندما يقوم الشخص بالدخول على بوابة مصر الرقمية سوف يجد في أعلى الصفحة إنشاء حساب جديد.
2- يقوم بالضغط على كلمة انشاء حساب جديد ويملء البيانات، وتتكون البيانات من رقم المصنع، وذلك يوجد أسفل بطاقة الرقم القومي على جهة اليسار.

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3- كما تتضمن البيانات وضع اسم الأم 
4- وليس ذلك فقط بل يتطلب أيضا تسجيل رقم الهاتف، والذي يكون مسجل باسمك في شركة الاتصالات.
5- وبعدما تقوم بملء كل هذه البيانات سوف يرسل رقم على الهاتف للتأكيد المعلومات
6- الآن سوف تتمكن من وضع الرقم السري. 

بطاقة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وزارة التموين رسالة نصية أصحاب البطاقات التموينية

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