الطريقة الشبراوية: ندعم قرارات الرئيس السيسي بشأن الوضع في غزة ورفح

أكد المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن على جميع الأطراف الإنصات بجدية لما يقوله الرئيس عبدالفتاح السيسي كي تتجنب المنطقة التصعيد لوتيرة الأحداث والعمليات العسكرية التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي - المحتل بقطاع غزة، خاصة بعدما وافقت حماس على المقترحات التي تقدمت بها القاهرة بشأن وقف إطلاق النار.

وقال الشبراوي إننا ندعم قرارات وإجراءات الرئيس السيسي الذي انتخبناه ومن قبلها فوضناه لإدارة شئون البلاد والقضاء على الإرهاب، ومن هذا المنطلق نؤيد كل ما يتخذه من إجراءات وقرارات حيال الحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم تصفية القضية الفلسطينية التي كان في حديثه وقراراته عنها واضحًا منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في قطاع غزة وأعلن صراحة في مؤتمر القاهرة للسلام أن الحل لهذا الصراع الممتد يكمن في إقامة دولة فلسطينية يعيش أهلها في سلام وليس الحل في محاولات التهجير القسري لأهل فلسطين.

أشار الشبراوي أن التصعيد العسكري لقوات الإحتلال الإسرائيلي في منطقة رفح الفلسطينية لهو أمر غير مبرر في هذا التوقيت بعد أن توصلت مصر بمقترحاتها لوقف إطلاق حقنًا لدماء الأبرياء ممن يسقطون يوميًا من المدنيين في مغامرة غير محسوبة تخدم مصالح شخصية لقيادات إسرائيل، وعلى جميع الأطراف ضبط النفس والإصغاء للتحذيرات المصرية الصادقة الرامية لوقف نزيف الدم وعودة الأسرى والمعتقلين لذويهم.