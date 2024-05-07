الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الدفع من خلال موقع الشركة.. تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

يستطيع مالك عداد الغاز القديم تسجيل قراءة عداد الغاز بداية كل شهر لحساب قيمة الفاتورة، والتي يتم تحصيلها شهريًا، أما نظام عداد الغاز القديم فهي مسبقة الدفع لا تحتاج إلى قراءة عداد الغاز.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024:

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 

تستطيع تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

ثم اضغط على أيقونة تسجيل قراءة العداد.

ثم ادخل رقم الحساب الخاص بك وهى "اسم صاحب العداد - الرقم القومي - رقم العداد - قراءة العداد - انقر على الزر"

تظهر فى نهاية الخطوات قراءة العداد

وشرح موقع شركة بتروتريد من خلال رسم توضيحى على الموقع كيفية قراءة العداد عن طريق قراءة الأرقام المظللة باللون الأسود فقط وعددها خمسة أرقام.

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طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي 

حدد موقع شركة بتروتريد طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي وهي كما جاءت بالموقع كالتالي: 

1-  دفع فاتورة الغاز من خلال الموقع الإلكترونى لشركة بتروتريد 

2- دفع فاتورة الغاز من خلال المحافظ الإلكترونية، حيث اتفقت الشركة مع عدة محافظ إلكترونية للتسهيل على العملاء دفع فواتير الغاز الطبيعي وهى:

• محفظة الفون كاش من البنك الأهلى.

• محفظة BM من بنك مصر.

3 دفع فاتورة الغاز من خلا ل المواقع الإلكترونية وهي موقع ماي فورى، وموقع جوميا.

4 دفع فاتورة الغاز من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري عليه علامة  فورى، ضامن، مصاري، آمان، E-finance، خدماتي، BEE. 

5 دفع فاتورة الغاز من خلال مكاتب البريد المصري. 

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد

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