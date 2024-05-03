الجمعة 03 مايو 2024
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مصر

متاح الآن.. رابط استعلام فاتورة الكهرباء شهر مايو 2024 وطريقة الدفع

الكهرباء
الكهرباء

مع أول أيام الشهر يحرص المواطنون على معرفة رابط استعلام فاتورة الكهرباء شهر مايو 2024 وطريقة الدفع إلكترونيا عبر جوجل، تسهيلا عليهم من ازدحام الطوايبر لدفع الفواتير في وقتها، خوفا من دفع غرامة تأخير.

رابط استعلام فاتورة الكهرباء شهر مايو 2024 وطريقة الدفع

وتستعرض الدستور في هذا التقرير، كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر مايو 2024، وطريقة الدفع إلكترونيًا.

الاستعلام عن فاتورة كهرباء مايو 

وعلى الراغبين القيام بالاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر مايو 2024، الدخول لموقع الشركة القابضة للكهرباء عبر الدخول على الرابط التالي: من هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر مايو 2024

وتتعدد الخطوات للاستعلام حول فاتورة كهرباء شهر مايو 2024، وستأتي على النحو التالي:

  • أولًا الدخول لموقع الشركة القابضة للكهرباء من هنا.
  • ثانيًا قم باختيار الشركة التابع لها العداد، واضغط على قائمة (الاستعلام عن الفاتورة الشهرية).
  • ثالثًا قم بإدخال بيانات صاحب العداد، وكتابة رقم العداد وقم بتحديد مكان تركيبه.
  • رابعًا قم بكتابة سجل قراءة العداد المكونة من عدد 10 أرقام، ثم اضغط على زر الاستعلام.
  • وأخيرًا سوف تظهر أمامك قيمة فاتورة الكهرباء.

طريقة سداد فاتورة كهرباء شهر مايو 2024

وأتاحت وزارة الكهرباء والطاقة في مصر، خدمات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا وذلك يكون تيسيرًا على المواطنيين من جميع أنحاء الجمهورية، ويتاح للمواطن القيام بسداد الفاتورة عبر الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الرابط التالي: من هنا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

 

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خطوات سداد فاتورة كهرباء شهر مايو 2024

  1. أولًا قم بالدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنا.
  2. ثانيًا ثم باختيار أيقونة دفع الفاتورة، وكتابة بيانات العداد وذلك مثل: رقم العداد، كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.
  3. وأخيرًا قم بالضغط على السداد بواسطة فوري.
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