الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس دفاع النواب يحذر من تبعات استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة واقتحام رفح الفلسطينية

النائب اللواء أحمد
النائب اللواء أحمد العوضي

أعرب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، عن رفضه الشديد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكدًا أن الهجوم الإسرائيلي البري في مدينة رفح سينتج عنه كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من  1.5 مليون نازح لجأوا إلى المنطقة باعتبارها الملاذ الآمن والأخير  بعد هدم منازلهم.

txt

مراسلة "إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل جلسة مجلس النواب حول التصعيد الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التصعيد الإسرائيلي العسكري والتي حذرت منه مصر مرارا وتكرارا ينذر بتداعيات أكثر خطورة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن استمرار تلك العمليات العسكرية ضد أهالي قطاع غزة وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية يزيد من مخاطر تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن تلك الممارسات في حق المدنيين في غزة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والإنساني.

txt

النائب عصام خليل: العدوان على رفح الفلسطينية جريمة صارخة ضد الإنسانية

وشدد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وتمكين أهالي القطاع من الحصول على المساعدات الإنسانية والإغاثية، بشكل آمن ودون عوائق، وخلق أفق سياسي للقضية الفلسطينية، بما يمكن من تنفيذ حل الدولتين، فضلا عن ضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

txt

نشرة dmc: تحذيرات دولية من الهجوم على رفح الفلسطينية

وأكد النائب اللواء أحمد العوضي، رفض مصر حكومة وشعبًا وقيادة لأي خطط أو إجراءات من شأنها أن تفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدي عمليًا إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضًا تهديدًا للأمن القومي لدول المنطقة، لافتا إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، مؤكدًا أن التسويف في حل القضية الفلسطينية يعرض المنطقة والعالم بأسره لمخاطر عدم الاستقرار والأمان.

تدخل المجتمع الدولى

ودعا النائب اللواء أحمد العوضي، المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال  الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة، كما دعا إلى أهمية عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف نزيف الدماء لبضعة أسابيع  جديدة من شأنها أن تقود إلى وقف كامل لإطلاق النار، والبناء على جهود الوساطة المصرية الحالية للوصول لانفراجة لهذا الوضع المتأزم، وعدم المخاطرة بأرواح المزيد من الأبرياء من الفلسطينيين.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن الدولة المصرية تلعب أدوارًا في ملف الوساطة لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدًا أن اجتياح رفح يخل بشكل واضح ببنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، في وقت حذرت فيه مصر ودول العالم من خطورة وتداعيات هذا الاجتياح، والذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من المخاطر ويعرض حياة المدنيين لأوضاع أكثر صعوبة، ويصيب قطاع غزة بالشلل التام.

اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن العمليات العسكرية رفح الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

برلمانى: استمرار العمليات العسكرية فى رفح ينذر بنزيف جديد من الدم الفلسطينى

فرحات: اقتحام رفح وغلق المعبر من الجانب الفلسطينى يعكسان نوايا الاحتلال فى إطالة الحرب

برلمانى: الاستجابة للمقترح المصرى بمثابة طوق النجاة لتجنيب المنطقة مزيدًا من الصراعات الإقليمية

نائب رئيس حزب المؤتمر: مواقف الرئيس السيسى لدعم الأشقاء فى فلسطين تاريخية وقوية

أيمن محسب يطالب المجتمع الدولى بالتحرك لمنع كارثة إنسانية جديدة فى رفح

"أفريقية النواب" ترحب بإعلان وقف إطلاق النار فى غزة

النائب أحمد العوضي: القضية الفلسطينية على رأس أولوليات القيادة السياسية

قيادى بمستقبل وطن: العلاقات بين مصر والكويت تعيش أفضل عصورها فى عهد الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

"الهدوء يسيطر على المشهد".. إكسترا نيوز تعرض صورًا مباشرة لرفح الفلسطينية

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

سدد 30 ألف جنيه وحلل مخدرات.. الإفراج عن عصام صاصا

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

بعد ظهورها معه في القسم.. سارة خليفة تكشف علاقتها بعصام صاصا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة