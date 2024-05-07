نائب رئيس حزب المؤتمر: مواقف الرئيس السيسى لدعم الأشقاء فى فلسطين تاريخية وقوية

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة حركة حماس على المقترح المصري- القطري لوقف إطلاق النار في غزة نجاح كبير للدور التاريخي والمحوري الذى تقوم به مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ووضع حد للأوضاع المأساوية التي يواجهها الشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة، بما يضمن الحقوق المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات له اليوم أن وقف إطلاق النار في غزة خطوة إيجابية في اتجاه الاستقرار، وتعزيز السلام في المنطقة وتعكس الدور المحوري لمصر وثبات موقفها من القضية الفلسطينية، مثمنا تحرك مصر منذ اللحظة الأولى على جميع المستويات من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم والتوصل لهدنة لوقف إطلاق النار.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن مواقف الرئيس السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين تاريخية وقوية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن مصر عملت على تخفيف المعاناة على أهالي غزة عبر تحركات سياسية ودبلوماسية واضحة لتحقيق السلام، مشيرًا إلي أن الرئيس السيسي كان له دور بارز في تذليل العقبات وتحفيز الأطراف على المضي قدمًا في عملية التفاوض، داعيا إلى البناء علي اتفاق وقف إطلاق النار من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من تاريخها وتعتبر هذه القضية محورًا أساسيًا في سياسة مصر الخارجية، مع التأكيد على الثوابت القومية والأخلاقية في دعم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والسلام العادل في المنطقة وتمثل مصر صوتًا قويًا ومؤثرًا في دعم وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية وتشجيع المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.