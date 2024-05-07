الثلاثاء 07 مايو 2024
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سياسي

فرحات: اقتحام رفح وغلق المعبر من الجانب الفلسطيني يعكس نوايا الاحتلال في إطالة الحرب

رضا فرحات
رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفع العلم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية تصعيد لا يمكن تبريره ويزيد الأمور تعقيدًا ويؤثر سلبا على جهود إنهاء الصراع في غزة ويعقد الجهود الدولية لتحقيق السلام ويزيد من المعاناة في منطقة تعاني بالفعل من أوضاع إنسانية صعبة.

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الأمم المتحدة تشكو من إغلاق معبر رفح: غزة لديها وقود ليوم واحد فقط

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن اقتحام رفح وغلق المعبر من الجانب الفلسطيني في ظل الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الذي كان الطرفان يتفاوضان عليه منذ أشهر وإعلان حماس موافقتها يعكس نوايا الاحتلال الإسرائيلي على إطالة أمد الحرب دون مراعاة للمواثيق والقوانين الدولية مؤكدا أن نتائج هذا الاجتياح ستكون كارثية على المستوى الأمني الإقليمي والإنساني ويدفع بالمنطقة إلى توسع الصراع ويأخذ بأمنها واستقرارها إلى حافة الهاوية.

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حماس: اقتحام معبر رفح يؤكد نية الاحتلال تعطيل جهود وقف إطلاق النار.. وتدعو المجتمع الدولي لوقف التصعيد

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بالجهود المصرية لوقف الحرب علي غزه من اللحظه الاولي وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف تلك الحرب وضرورة إيجاد حل فوري للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة نظرا لما يتعرضون له من انتهاكات صارخة تعرضهم لمزيد من الخطر وفقدان الحياة.

مصر لن تسمح بأي تهديد لأمنها القومي 

وأضاف فرحات، اقتراب إسرائيل من محور فيلادلفيا مخاطرة كبيرة ومصر لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تهديد لأمنها القومي، مشيرا إلى حرص القيادة المصرية على حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلى صراع أخر وأن حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

نائب رئيس حزب المؤتمر اللواء رضا فرحات اجتياح رفح رفع العلم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية سيطرة الاحتلال على معبر رفح

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