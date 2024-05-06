الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

النائب أحمد العوضي: القضية الفلسطينية على رأس أولوليات القيادة السياسية

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

حذر النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، من تلويح وإقدام إسرائيل على اجتياح عسكري لمدينة رفح الفلسطينية، معتبرًا ذلك تهديدًا غير مباشر لأمن مصر القومي.

وأكد العوضي، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، مشيرا إلى أن مصر لديها رئيس لن يتهاون في حماية أمنها القومي، ولن يقبل المساس بأراضيها أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل في القلب وعلى رأس أولويات القضايا المصرية.

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دور مهم في الوساطة 

وقال إن الدولة المصرية تلعب أدوارًا في ملف الوساطة لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدًا أن اجتياح رفح يخل بشكل واضح ببنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، في وقت حذرت فيه مصر ودول العالم من خطورة وتداعيات هذا الاجتياح، والتي من شأنه أن يؤدي إلي مذبحة، وتصيب قطاع غزه بالشلل التام. 

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تهديد غير مباشر لمصر ورفح ضمن المنطقة د العازلة

وأضاف النائب أن اقتراب إسرائيل من محور فيلادلفيا، هو مخاطرة كبيرة، وتهديد غير مباشر لمصر، حتى لو لم يتدخل في الأراضي المصرية، حيث إنه وفقا لاتفاقية السلام، التي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979، فهو يقع ضمن المنطقة "د" العازلة منعا لحدوث أي توترات.

وأوضح أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال دخول الجيش الإسرائيلي إلي المناطق غير المصرح بها طبقا لبنود اتفاقية السلام، مشيرا إلى حرص القيادة المصرية علي حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلى صراع أخر، وأن حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب حزب حماة الوطن اجتياح رفح اتفاقية السلام مصر إسرائيل

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