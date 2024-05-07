برلمانية: مصر بذلت ولا تزال تبذل جهودًا غير مسبوقة لدعم القضية الفلسطينية

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن موقف مصر من العدوان الإسرائيلي على غزة تاريخي ومشرف، مشيدة بتحركات القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى على جميع المستويات من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، من خلال تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر معبر رفح أو الإنزال الجوي، أو عبر الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم والتوصل لهدنة لوقف إطلاق النار.

وقالت أمين إعلام النواب، إنّ الدولة المصرية بذلت ولا تزال تبذل جهودا غير مسبوقة لدعم القضية الفلسطينية.

ورحبت النائبة هند رشاد، بموافقة حركة حماس على المبادرة المصرية لاتفاق الهدنة بينها وبين إسرائيل، مشيرة إلى أنها جاءت كثمرة للجهود التي بذلتها مصر وقطر للوصول إلى اتفاق يضع حدا للأوضاع المأساوية التي يواجهها الشعب الفلسطيني علي مدى الشهور الماضية.

وقف إطلاق النار

وحذرت رشاد من أية محاولات تهدد مسار المفاوضات والخطوات التي تتخذها مصر بشأن وقف إطلاق النار وإقرار هدنة في قطاع غزة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح الفلسطينية التي تزهق، مؤكدة أن مصر لم ولن تتراجع عن موقفها إزاء القضية الفلسطينية والرافض لفرض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

أكدت أنّ جهود مصر لم ولن تتوقف لدعم القضية الفلسطينية، مشيدة بنجاح جهود فرض هدنة إنسانية بالقطاع، ومنع أي اجتياح لإسرائيل لرفح الفلسطينية والذي ستكون له تداعيات وآثار كارثية، ما يعني أنّ هناك أكثر من مليون ونصف فلسطيني معرض لجريمة إبادة وتصفية نهائية.