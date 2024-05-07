الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

لاميس الشرنوبى رئيسا لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى

مشروع أهل مصر
مشروع أهل مصر

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة قرارا بتجديد ندب لاميس الشرنوبى لرئاسة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى لمدة عام.

لاميس الشرنوبى رئيسا لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى 

ولاميس الشرنوبى هي ابنة الثقافة الجماهيرية وأحد القيادات المهمة فى العمل الثقافي التى أضافت العديد من الأفكار من أكثر من ربع قرن لتطوير الأداء الثقافي والفنى فى كل إدارة قامت برئاستها بداية من قصر ثقافة زينهم ثم جاردن سيتى ثم الادارة العامة لثقافة الطفل حتى وصولها إلى وكيل وزارة الثقافة وهى رئاسة الاقليم.

كما أنها مؤسسة مشروع أهل مصر آطفال منذ 2018 والقائم على دمج أطفال المناطق الحدودية  مع أطفال القاهرة، وهو مشروع قومى مهم لبث روح الولاء والانتماء للوطن.

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عن مشروع أهل مصر

ويعد مشروع أهل مصر من المشروعات الهامة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهو مشروع موجّه لأطفال المحافظات الحدودية كي يتم دمجهم مع طلاب القاهرة.

وفي تصريحات سابقة لـ"الدستور"، قالت لاميس الشرنوبي، إن المشروع كان يضم في بدايته 50 طفلًا منذ عام 2018، واستغرق أسبوعًا لتحديد التجربة، وكانت فكرة التنوع الثقافي هي الأساس لدمج ثقافة أطفال المحافظات الحدودية مع أطفال القاهرة.

وأضافت: "مشروع أهل مصر يساعد على دمج الطلاب ويحقق الألفة بينهم، ويستهدف أطفالنا في كل مكان لذلك سُميّ مشروع "أهل مصر".

وكانت قد كشفت الشرنوبي، أن هدف المرحلة الأولى من المشروع كان دمج أطفال كل محافظة على حدا مع أطفال القاهرة، ولكن في المرحلة الثانية، تم تطوير المشروع خارج القاهرة حتى يستكشف الأطفال محافظات مصر وتاريخها، وذلك من خلال تنظيم رحلات إلى الفيوم، والإسكندرية، وبورسعيد، وغيرها من المحافظات الأخرى، حيث يرافق الأطفال مجموعة من المتخصصين يشرحون للطلاب قصة كل مكان أثرى على حدة، كما زار أيضًا المشروع الإسكندرية والمحميات البحرية وغيرها.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة إقليم القاهرة الكبرى شمال الصعيد الثقافي مشروع أهل مصر لاميس الشرنوبى مصر المحافظات الحدودية

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