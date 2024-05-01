الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة في زيارة لبيت العود العربي في أبوظبي لتعزيز التعاون

وزيرة الثقافة ونصير
وزيرة الثقافة ونصير شمة

زارت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بيت العود العربي في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون، خاصة في مجال الموسيقى العربية، ودعم الموسيقيين الشباب.

وخلال الزيارة، التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، بالفنان الكبير نصير شمة، مؤسس بيت العود العربي، حيث ناقش الجانبان تكثيف التعاون بين بيوت العود التي أسسها الفنان نصير شمة، بعدد من الدول العربية، والتي كانت انطلاقتها ببيت العود العربي في القاهرة.

وزيرة الثقافة في زيارة لبيت العود العربي في أبو ظبي لتعزيز التعاون

كما قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، بجولة تفقدية بأقسام بيت العود، وشاهدت عن كثب مختلف الأنشطة التي يقوم بها البيت لدعم فن العزف على العود، ومنها ورش العمل التي يقدمها بيت العود للشباب، لتعليمهم كيفية العزف على العود، والحفلات الموسيقية التي يستضيفها بيت العود، وجهود توثيق فن العزف على العود وتطوير الآلة.

وأكدت وزيرة الثقافة أهمية دور بيت العود في دعم الشباب وتشجيعهم على تعلم الموسيقى العربية، وأشادت بالجهود التي يبذلها الفنان نصير شمه في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن بيت العود العربي هو مؤسسة ثقافية غير ربحية، تأسست في القاهرة، بهدف الحفاظ على تراث الموسيقى العربية ونشره.

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وزيرة الثقافة تزور أجنحة الناشرين المصريين بمعرض أبوظبى الدولى للكتاب

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وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الإماراتى أطر التعاون المشترك

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قد زارت معرض أبوظبي للكتاب، مع السيد السفير شريف عيسى، سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف زيارة أجنحة الناشرين المصريين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدعوة من رئيس الاتحاد فريد زهران.

وحضر الجولة محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من أعضاء مجلس اتحاد الناشرين المصريين.

وتجولت الوزيرة بين أجنحة الناشرين وأكدت أهمية التعاون مع اتحاد الناشرين المصريين ووجهت الشكر إليهم لجهودهم الكبيرة في تمثيل صناعة النشر المصرية تمثيلًا مشرفًا في هذه الدورة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي تحل فيه جمهورية مصر العربية كضيف شرف.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أبو ظبى بيت العود العربي الموسيقى العربية نصير شمة العود العربي

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