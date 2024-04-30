الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تزور أجنحة الناشرين المصريين بمعرض أبوظبى الدولى للكتاب

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زارت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والسيد السفير شريف عيسى، سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة أجنحة الناشرين المصريين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدعوة من رئيس الاتحاد فريد زهران.

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وحضر الجولة محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من أعضاء مجلس اتحاد الناشرين المصريين.

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تجولت الوزيرة بين أجنحة الناشرين وأكدت أهمية التعاون مع اتحاد الناشرين المصريين ووجهت الشكر إليهم لجهودهم الكبيرة في تمثيل صناعة النشر المصرية تمثيلًا مشرفًا في هذه الدورة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي تحل فيه جمهورية مصر العربية كضيف شرف.

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وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني السفير شريف عيسي الإمارات معرض ابو ظبي الدولي للكتاب فريد زهران

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