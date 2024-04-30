وزيرة الثقافة تزور أجنحة الناشرين المصريين بمعرض أبوظبى الدولى للكتاب

زارت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والسيد السفير شريف عيسى، سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة أجنحة الناشرين المصريين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدعوة من رئيس الاتحاد فريد زهران.



وحضر الجولة محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من أعضاء مجلس اتحاد الناشرين المصريين.

تجولت الوزيرة بين أجنحة الناشرين وأكدت أهمية التعاون مع اتحاد الناشرين المصريين ووجهت الشكر إليهم لجهودهم الكبيرة في تمثيل صناعة النشر المصرية تمثيلًا مشرفًا في هذه الدورة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي تحل فيه جمهورية مصر العربية كضيف شرف.

1000183376

1000183377

1000183378

1000183373

1000183374