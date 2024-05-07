لجنة التخطيط بالأهلى تطلب عودة محمد شريف نهاية الموسم.. وكولر يرد

رحب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، باقتراح لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح باستعادة محمد شريف، مهاجم الفريق السابق والخليج السعودي الحالي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن اللجنة عرضت على كولر بعض الأسماء لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل بعد قرار رحيل الفرنسي أنتوني موديست في نهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر أن كولر وافق علي عودة محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، في حالة رحيله عن فريقه في الصيف خاصة بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن قيام إدارة الفريق السعودي بغربلة المحترفين في قائمة الموسم القادم وضم عناصر أخرى بعد تقييم مستوى المحترفين مؤخرًا.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني للأهلي أكد أنه طلب استمرار محمد شريف قبل رحيله لكن اللاعب أصر علي خوض تجربة الاحتراف الخارجي في ظل الإغراءات المالية واقتراب عقده من الانتهاء مع الفريق آنذاك.

الأهلى يتفوق على الاتحاد السكندرى فى تاريخ المواجهات

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يلتقي اليوم الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة فى تمام السابعة مساء باستاد القاهرة.

لعب الفريقان 124 في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 83 مباراة، وفاز الاتحاد في 16 مباراة، وتعادل الفريقان في 25 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 214 هدفًا وتلقت شباكه 74 هدفًا.

حفلت نتائج مباريات الأهلي والاتحاد بالنتائج الكبيرة، فاز الأهلي 6- صفر موسم 2005-2006، وفاز بنتيجة 5- صفر ثلاث مرات مواسم 1953-1954، 1956-1957، 1957-1958، وبنتيجة 5-1 مرة واحدة موسم 1996-1997، وفاز بنتيجة 4- صفر ست مرات، وبنتيجة 4-1 مرة واحدة.

أما الاتحاد، فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 2014-2015، 4-3 موسم 2018-2019.

وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 1954-1955.

هدافو الأهلي أمام الاتحاد حسام حسن برصيد أحد عشرة هدفًا، أحمد مكاوي سبعة أهداف، محمد أبوتريكة ستة أهداف، وكل من وجيه مصطفى ومحمدين وأيمن شوقي خمسة أهداف.

أما هدافو الاتحاد أمام الأهلي، محمد دياب العطار الديبة ثمانية أهداف، وسعد راشد برصيد خمسة أهداف، ورفاعي سرور وعبدالفتاح الجارم برصيد 4 أهداف لكل منهم.