الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز

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اللواء سيد الجابرى لـ"الشاهد": مصر دائما هى صوت السلام العادل

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء سيد الجابرى

قال اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن مصر دائمًا هي صوت السلام العادل، لافتًا إلى أن هناك ثوابت مصرية في غاية الوضوح لدى شبابنا وأولادنا ونسائنا وفي قيادتنا وكل مراكز الفكر.

وأضاف اللواء سيد الجابري خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن جميع مراكز الفكر الموجودة قبل 7 أكتوبر لم تكن تأخذ في بالها الحروب اللامتماثلة، ولماذا يعيد الاستعمار العالمي تشكيل العالم من أجل النظام العالمي الجديد، وسبب ظهور إيلون ماسك وأمثاله، وبالتالي فإن مراكز الفكر بدأت تتغير في مصر.

وتابع: "كل أولادنا في القوات المسلحة والأجهزة الحكومية أو السياسية لديهم نفس القناعة بأن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية وساعة الجد ستجد أن الإنسان المصري العظيم يظهر".

اللواء سيد الجابري برنامج الشاهد القضية الفلسطينية إسرائيل الإعلامي محمد الباز

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