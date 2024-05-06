"إكسترا نيوز" تستعرض احتفال أهالي رفح الفلسطينية بوقف إطلاق النار

حرصت فضائية “إكسترا نيوز”، على عرض مظاهر احتفال الشعب الفلسطيني المتواجد الآن في مدينة رفح الفلسطينية، وذلك بعد الإعلان عن موافقة حماس على وقف إطلاق النار.

موقف حماس من الهدنة

وظهرت في المقاطع المصورة احتفالات أهالي رفح الفلسطينية بعد الإعلان عن موافقة حماس على وقف إطلاق النار بعدما أبلغ المكتب السياسي لحماس مصر وقطر بالموافقة على مقترح وقف إطلاق النار.

مظاهر احتفال الشعب الفلسطيني

وحرص شعب فلسطين على الهتاف بالأصوات العالية المؤيدة لموقف حماس الأخير الخاص بالموافقة على وقف إطلاق النار.