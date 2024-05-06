الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

النائب عمرو فهمى: التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح الفلسطينية تُنذر بكارثة ومجزرة كبرى

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

أدان النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ما يحدث من تهديدات إسرائيلية بشأن اجتياح منطقة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه التهديدات تُنذر بكارثة كبرى ومجزرة عالمية، فضلًا عن كونها محاولات صريحة وواضحة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، ترتكب مجازر كبرى بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة لفرض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء عليها كاملة، لافتًا إلى أن حكومة نتنياهو في إسرائيل تمارس أبشع أنواع جرائم الحرب، مستخدمة كل الأسلحة والأساليب المحرمة دوليًا.

انتهاك القوانين الإنسانية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك كل القوانين الإنسانية الدولية، بالاعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، واستهداف المدنين العُزل في المستشفيات ومخيمات النزوح، وهي جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تطلب المساءلة والمحاسبة دون تهاون.

ولفت فهمي إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها الداعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، والتي تمثل قضية أمن قومي عربي، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بممارسة دورها القانوني بحياد وشفافية لنصرة الشعب الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية وضمان إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967، محملًا إياه نتائج الممارسات الإسرائيلية الكارثية في قطاع غزة ومنطقة رفح الفلسطينية.

النائب عمرو فهمي مجلس الشيوخ مستقبل وطن تهديدات اسرائيلية القضية الفلسطينية

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