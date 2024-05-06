الإثنين 06 مايو 2024
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مصر

"الإقليمية لتنشيط السياحة" بالإسكندرية تنظم احتفالية "الجمال والربيع" بمناسبة شم النسيم

افتتاح معرض للزهور
افتتاح معرض للزهور - أرشيفية

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، اليوم الاثنين، احتفالية "الجمال والربيع" بستاد الإسكندرية الرياضي، وذلك بحضور محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتضمنت الاحتفالية عروضا فنية ورياضية داخل ستاد الإسكندرية، كما شملت افتتاح معرضا للزهور وأخر للفن التشكيلي.. وانطلقت شعلة ماراثون الدرجات الهوائية من أمام بوابة الماراثون التاريخية بستاد الإسكندرية ضمن مبادرة "شوف بنفسك"، وهي جولة درجات وتصوير في أقدم شوارع التاريخ لإظهار جماليات أعظم شوارع العالم بالمحافظة بعد تطويرها مؤخرا.

واتجهت الشعلة إلى سور الإسكندرية القديم (حدائق الشلالات)، وعبرت شارع فؤاد ومتحف الإسكندرية القومي، ثم مبانى شارع فؤاد القديمة للوصول إلى مدخل حي كوم الدكة التاريخي، وساحة المتحف اليوناني الروماني، وواصلت جولة الدراجات رحلتها إلى ممشى النبى دانيال وصولا إلى ميدان محطة مصر، ثم انتهت داخل ستاد الإسكندرية مرة أخرى.

وفي نهاية الاحتفالية، كرم محافظ الإسكندرية المشاركين في الجولة والعروض الفنية داخل الاستاد.

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