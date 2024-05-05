أسامة الأزهرى: كل كلمة تفوه بها سيدنا عيسى رسالة لمجتمع اليوم

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن كل كلمة تفوه بها سيدنا عيسى عليه السلام رسالة لمجتمع اليوم.

وأضاف "الأزهري" خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "العلم والحكمة والبركة والبر، يا كل إنسان مسلم ومسيحي بلاش الواحد يكون جبارًا أو فظًا غليظًا بلاش الواحد يبقى مسيء أو فاحش، وقاسي على الخلق".

وتابع: "املأوا قلوبكم بمعنى الرحمة والحنان واللطف".

واستشهد بقوله تعالى: "والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا" قائلًا: "كأن الله تعالى جمله بالسلام".