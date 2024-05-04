تدريبات واسعة لـ"الناتو".. هل يستعد الغرب لصدام مع روسيا؟| باحث سياسى يُجيب

قال الدكتور توفيق أكليمندوس، رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تتوقف على قوة الدعم الأمريكي والغربي لأوكرانيا.

وأشار "أكليمندوس"، خلال فقرة "الأزمة الأوكرانية" والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هناك عددًا من التصريحات في الآونة الأخيرة للقادة في أوروبا تشير إلى احتمالية دخول أطراف أوروبية في الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه بأن التقدم في الأراضي الأوكرانية ليس كبيرًا، ويطرح العديد من الأسئلة حول كفاءة القوات الروسية، ومدى صمودها في حالة إطالة الحرب الحالية لشهور أخرى.

وتابع أن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، تعتمد على الحرب الإعلامية، وعمليات التخريب والهجمات السيبرانية، كما أن هناك نجاحات وتقدمات للقوات الروسية خاصة في جبهة الجنوب والشرق، ولكن في المقابل هناك شحنة من الأسلحة تنتظرها كييف ربما تكون في القريب العاجل من أجل التصدي للهجمات الروسية.