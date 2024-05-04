"السيادة السودانى" يوقّع وثيقة عمليات إنسانية لتوصيل المساعدات لمناطق الحركة الشعبية

اتفق عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم، مع الفريق عبدالعزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، على إيصال المساعدات لمناطق الحكومة والحركة بشكل فوري، وتوقيع وثيقة للعمليات الإنسانية خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم، بجوبا، الفريق عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال، وناقش اللقاء الأزمة السودانية، وتبادل الطرفان الرؤى حول الحلول للملف الإنساني وإيصال المساعدات والحل السياسي، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

واتفق الطرفان، حسب البيان، على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة بشكل فوري، كل طرف في مناطق سيطرته.

كما اتفق كباشي والحلو على عقد اجتماع خلال أسبوع لوفد من حكومة السودان ووفد من الحركة الشعبية شمال؛ للتوقيع على وثيقة خاصة بالعمليات الإنسانية في المنطقتين.

من جهته، أعلن توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان سلفا كير للشئون الأمنية، عن أن رئيس الحركة الشعبية شمال، عبدالعزيز الحل،و أكد جاهزيته لاستقبال أي وفود شعبية للتناقش حول حلول للأزمة في كل السودان.

وقال توت قلواك إن اللقاء تناول حل الأزمة في السودان والملف الإنساني، وتم الاتفاق على إيصال فوري للمساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة الشعبية، على أن يلتقي خلال أسبوع وفدًا لإقرار وثيقة تحدد كيفية إيصال المساعدات.

سلفا كير يستقبل شمس الدين كباشي

والتقى رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت، بالقصر الرئاسي بجوبا، أمس، عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي.

وقال مستشار الرئيس سلفا كير للشئون الأمنية توت قلواك، في تصريح صحفي، إن اللقاء ناقش سبل إحلال السلام في السودان في أقرب وقت ممكن بعد الدمار الكبير الذي أحدثته الحرب.

وأضاف توت أن اللقاء تطرق إلى مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا جاهزية جمهورية جنوب السودان لإيصال الإغاثة لكل السودانيين الذين لجأوا لدولة جنوب السودان بسبب الحرب.