الاتصالات: تأسيس 270 شركة بالقطاع برأسمال 455.59 مليون جنيه خلال فبراير (خاص)

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم عن وزارة الاتصالات عن تأسيس 270 شركة جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال شهر فبراير الماضي، برأسمال بلغ 455.59 مليون جنيه، مقارنة بنحو 212 شركة في نفس الفترة من العام 2023 برأسمال 438.93 مليون جنيه.

270 شركة جديدة



وأكد التقرير، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن وتوزعت الشركات كالآتي: 6 شركات اتصالات بقيمة 0.71 مليون جنيه، و13 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم بقيمة 1.56 مليون جنيه، ونحو 251 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 453.32 مليون جنيه.



كما جرى تأسیس عدد 212 شركة جديدة عن نفس الفترة عام 2023 برأسمال بلغت قيمته نحو 438.93 مليون جنيه، وتوزعت الشركات كالآتي: 7 شركات اتصالات بقيمة 259.47 مليون جنيه، ونحو 52 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم بقيمة 7.53 مليون جنيه، ونحو 153 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 171.92 مليون جنيه.





وتابع التقرير أنه تم تأسيس عدد 229 شركة خلال يناير الماضي برأسمال قيمته 96.15 مليون جنيه، توزعت كالآتي: 5 شركات بقطاع الاتصالات بقيمة 1.26 مليون جنيه، ونحو 15 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم بقيمة 21.71 مليون جنيه، ونحو 209 شركة جديدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 73.18 مليون جنيه.

وتستهدف وزارة الاتصالات توفير آلاف فرص العمل للشباب خلال العام الجاري من صناعة التعهيد وتصدير الخدمات العابرة للحدود بعد أن أعلن عدد من الشركات العالمية عن التوسع في مصر.



60 ألف فرصة عمل



وأعلن وزير الاتصالات، د. عمرو طلعت، عن توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية منذ نوفمبر الماضي لتعيين 60 ألف متخصص في مجال التعهيد، لافتًا إلى أن الدولة تحرص على تحفيز الشركات العالمية العاملة بمجال التعهيد والخدمات العابرة للحدود لتشجيعها على خلق فرص عمل جديدة موجهة للتصدير.



وذكر أن الدولة تسعى لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها في مصر لتصدير الخدمات.