السجن 10 سنوات لشقيقين في "استعراض القوة" بأسيوط

عاقبت محكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، شقيقين بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بإحراز سلاح ناري واستعراض القوة تجاه أب ونجله حال استقلالهم لدراجه بخارية محاولين استيقافهم، إلا أنه أبى الامتثال لأمرهم، فأطلق الأول النار على الأب وأصابه، والثاني تعدى على نجله بسلاح أبيض محدثآ إصابته بدائرة مركز ديروط.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفى، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنصف دبوس، ومحمد أيمن أبوسداح وأمانة سر سيد بكر وناصر محمد فؤاد.

تفاصيل الواقعة

بداية أحداث الواقعة عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين “ع. ع ” فلاح وشقيقه “م.ع ” فلاح إحراز سلاح نارى وذخيرة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليهم “م. ن ” ونجله “ع. م ” حال أستقلالهم لدراجه بخارية محاولين أستيقافهم وبث الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم، وإطلاق أعيرة نارية إلا انه أبى الأمتثال لأمرهم فأطلق الأول النار على الأب وأصابه والثانى تعدى على نجله بسلاح أبيض محدثآ أصابته وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.