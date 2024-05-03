الأرصاد: طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاث أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج متر ونصف المتر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 30 17

6 أكتوبر 31 18

بنهــــا 30 17

دمنهور 30 17

وادي النطرون 29 17

كفر الشيخ 30 16

المنصورة 30 16

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 17

دمياط 26 18

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 32 17

السويس 32 18

العريش 29 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 18

نخل 30 14

كاترين 27 13

الطور 31 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 25 16

العلمين 25 16

مطروح 24 15

السلوم 25 16

سيوة 30 19

رأس غارب 32 23

الغردقة 34 23

سفاجا 34 24

مرسى علم 35 25

الشلاتين 35 22

حلايب 32 23

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 23

الفيوم 33 20

بني سويف 33 20

المنيا 34 19

أسيوط 34 20

سوهاج 36 22

قنا 38 25

الأقصر 38 24

أسوان 39 25

الوادي الجديد 37 22

أبوسمبل 40 25