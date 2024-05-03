فسحة بـ5 جنيهات.. حديقة حيوان بنى سويف تستقبل المواطنين (فيديو)

قدمت “الدستور” بثًا مباشرًا من داخل حديقة حيوان بنى سويف، حيث تستقبل الزائرين من المحافظة من خلال تذكرة موحدة 5 جنيهات، للاستمتاع داخل الحديقة وسط حالة من السعادة وتوفير كافة الاحتياجات للزائرين، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الطب البيطري؛ للكشف على الحيوانات.

“الدستور” تتجول داخل حديقة حيوان بنى سويف

وتجولت "الدستور" خلال البث داخل الحديقة وأبوابها يوميا من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ10 مساءً، حيث وضعت الحديقة خريطة لمواجهة أي زحام، من خلال توفير كافة سبل الراحة للزائرين المترددين على الحديقة، وتركيب خرائط جديدة كدليل لمساعدة الزائرين أثناء التجوال ورؤية جميع الحيوانات بسهولة، ويتسارع الكبار والأطفال لالتقاط الصور التذكارية بجوار أقفاص الحيوانات فيما يطالب العمال المتواجدون بجوار تلك الحيوانات بالالتزام بالقواعد حرصًا على سلامتهم دون أي إيذاء.

مدير الحديقة: نضم عددًا كبيرًا من الحيوانات المتميزة

وأكدت الدكتورة هبة إبراهيم مديرة الحديقة، أن هناك عددا كبيرا من الحيوانات المتميزة تضمها الحديقة لجذب المواطنين لمشاهدتها، حيث يتم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر خلال المناسبات والأعياد على بوابات الحديقة لتسهيل دخول الزائرين دون أي ازدحام، وتركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة لمساعدة الزوار في أثناء التجوال ورؤية جميع الحيوانات بسهولة.

استعدادات مبكرة قبل عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع

وأضافت مديرة الحديقة، أن هناك استعدادات مبكرة قبل عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع داخل الحديقة لاستقبال الزائرين من خلال تنظيف شاملة للحديقة وبيوت الحيوانات، وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء مع مراجعة كل أعمال النظافة ومراجعة أعمال الإنارة بالحدائق مع صيانة وإصلاح دورات المياه وصنابير مياه الشرب، وتوفير عدد كبير من المقاعد الخشبية الجديدة بالإضافة إلى إعادة بعض ألعاب الملاهي ببعض الحدائق التي تدخل البهجة على الأطفال.

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