الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 3 إثر انقلاب سيارة ملاكى فى بنى سويف

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي قبل كمين سمسطا بحوالي 2 كيلو بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي قبل كمين سمسطا بحوالي 2 كيلو، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات.

 أسماء المصابين

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم مصطفى محمد علي 25 سنة، مصابًا بكسر بالعمود الفقري، ومؤمن عز سيف 25 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالرحمن سالم 30 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالترقوة اليسرى.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة.

بني سويف سمسطا الفشن الإسعاف الطريق الصحراوي الغربي

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