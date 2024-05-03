مصرع طالب صدمه قطار فى الفشن ببنى سويف

لقى طالب مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن صدمه قطار بمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بصدام قطار لطالب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع طالب بعد أن صدمه قطار بمركز الفشن، وتم التوجيه بسرعة نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

نقلت سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف الجثة لطالب ويدعي "محمد.ح.ج" 14 سنة، إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.