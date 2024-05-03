الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: 3408 فُرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة

وظائف
وظائف

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

وزير العمل: على المُديريات المُتابعة حتى استلام الفرص.. والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة أنها تلقت طلبات من 55 شركة قطاع خاص في  16 محافظة لديها 3408 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"،وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور،فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر مايو 2024، الجاري،عن طريق مكتب  الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

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شحاتة: وزارة العمل ترجمت توجيهات الرئيس على أرض الواقع بمجموعة إجراءات

وبحسب  البيان قالت الوزارة، إن نشرة التوظيف الدورية  تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن اليوم السبت عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 16 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، ودمياط، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والوادى الجديد، والغربية،والإسماعيلية، والشرقية، والفيوم، وأسيوط، وجنوب سيناء..و في تخصصات: إشراف داخلى، وموظف أستقبال، ومحاسبين، وبائعين، ومدير محل، ورئيس مجموعة، وتمريض، واخصائى تمويل وإئتمان، ومدرسين،ومدير مالى، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وكيميائى،وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة،وطباخين، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

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وزارة العمل: الدولة حريصة على توفير بيئة عمل تتوفر فيها شروط السلامة

وجاء في البيان، أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

كما يُشار هنا  إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة.

ورغم التحديات العالمية، يُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى أقل من 7%  الأن،بسبب خطة الدولة في المواجهة،من خلال المشروعات العملاقة،وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل،وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص،وغيرها من "استراتيجيات المواجهة".

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