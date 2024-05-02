محمود مسلم: الجسد العربي لم يكن متحدا.. ومصر الأكثر دراية بما يحدث بغزة

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن مصر دائما هي المهمومة بالشأن الفلسطيني والأكثر دراية بالأوضاع والعلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحكم التاريخ والجغرافيا وأمور أخرى كثيرة.

وأضاف "مسلم" خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن مصر عندما تتدخل تتدخل في الصالح الفلسطيني، كما أنها لعبت دورا كبيرا للغاية منذ 7 أكتوبر، خاصة أن الجسد العربي لم يكن متحدا مثل كل مرة في الأزمات.

وواصل:" وبالتالي كان على مصر أن تقود وتتعامل بشكل واقعي وتراهن على العرب والمجتمع الدولي".

وأوضح، أن كثير من وجهات النظر الدولية قد تغيرت في هذه الفترة عكس الفترة الأولى التي كان المجتمع الدولي يدعم إسرائيل بكل قوة وبتبني وجهة النظر الإسرائيلية.