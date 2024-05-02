الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024

إجازة شم النسيم
إجازة شم النسيم

تفصلنا ساعات قليلة، عن احتفالات عيد الربيع ويشغل بال الكثير معرفة موعد اجازة شم النسيم وعيد العمال 2024 عبر “جوجل”.

واعتاد العاملون على الاحتفال باليوم الأول من شهر مايو في  كل عام إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إلا أنه يكون في هذا العام فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين برقم 1354، ورقم 1355 لعام 2024، وذلك بترحيل موعد إجازة عيد العمال لعام 2024 رسميًا.

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024

ويرصد «الدستور» في هذه السطور التالية، موعد إجازة شم النسيم، وعيد العمال وعدد أيامهم عقب ضم إجازة عيد العمال.

عدد أيام إجازة شم النسيم عقب قرار ترحيل موعد عيد العمال

موعد إجازة عيد العمال 2024

قرر مجلس الوزراء بأن سيكون يوم الأحد الموافق 5 في شهر مايو عام 2024 ميلادية، وهو إجازة رسمية، وذلك بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء أمس الموافق الأول من مايو.

موعد إجازة شم النسيم 2024

 وتقرر تحديد يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة رسمية، وتكون بمناسبة عيد شم النسيم، لكي يكون عدد أيام الإجازات عقب إضافة يومي العطلة الأسبوعية أي 4 أيام متواصلة، ستبدأ من الجمعة 3 مايو إلى يوم الاثنين 6 مايو.

رسميًا.. موعد إجازة عيد العمال 2024 للقطاعين الحكومي والخاص

وأعلن وزير العمل حسن شحاتة، يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين الموافق 6 من مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك لكافة العاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين وتكون بأحكام قانون العمل رقم 12 لعام 2003.

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وأكد بيان وزارة العمل، على أن ذلك سيأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

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