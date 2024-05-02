ضبط المتهمين بقتل شاب فى السلام بسبب خلافات الجيرة

نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة السلام بعدما تعدوا عليه بسلاح أبيض وعصا خشبية، وتم نقله إلى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة نتجت عنها وفاة شخص في السلام ونُقِل إلى المستشفى وتوفي بداخلها، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبيَّن من خلال الفحص بقيام عاطل ووالده "جزار" بالاعتداء عليه بسبب خلافات الجيرة.

ويجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة بعد ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.