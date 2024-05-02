الخميس 02 مايو 2024
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أيمن غنيم: الجمهورية الجديدة قائمة على العمل والعلم

الدكتور أيمن غنيم
الدكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة الأعمال

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائمة على العمل والعلم، وخاصة العمل المبني على العلم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أننا شهدنا ذلك في أكثر من دلالة، حيث أن الجمهورية الجديدة تقوم على أساس صلب من تحديث البنية التحتية لأنه لم يكن أن مصر تستقبل استثماراتها الأجنبية والتي بلغت ذروتها في مشروع "رأس الحكمة"، دون برنامج المشروعات القومية الطموح الذي تبناه الرئيس السيسي منذ توليه الحكم.

وتابع: "مصر أضافت 7000 كم لشبكة الطرق المحلية، ورفعت كفاءة 10 آلاف كم لشبكة الطرق، أي أن هناك عمل على 54% على كافة الطرق والكباري المحلية مما رفع تصنيفنا 100 درجة من 129 إلى 29 في تصنيف الطرق العالمي".

وواصل: "الرئيس السيسي بفضل برنامج المشروعات القومية خفض نسبة البطالة من 12.5 % عام 2016 إلى 6%"، أي إيجاد فرص عمل جديدة لـ 1.6 مليون نسمة بناء فقط على برنامج المشروعات القومية".

واستطرد: "الرئيس السيسي قاد البلاد بالأخذ بأسباب القوة الشاملة، عسكريا وسياسيا واقتصاديا، والقوة في مجال واحد يغذي المجال الآخر، الأمر الذي يعمل على الصالح العام".

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