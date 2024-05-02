لمدة 8 أيام.. تحويلات مرورية لتنفيذ إصلاحات بشارع 79 في المعادي

أعلنت وزارة الداخلية خدمات مروية تزامنًا مع تنفيذ الإصلاحات الخاصة بشارع 79 عند تقاطعه مع شارع 9 بالمعادي.

وقالت الوزارة: تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ الإصلاحات الخاصة بخط الصرف الصحي بشارع 79 عند تقاطعه مع شارع 9 بالمعادي.

وأضافت أن ذلك يستلزم الغلق الكلي لشارع 79 بالوصلة من تقاطعه مع شارع 10 وحتى تقاطعه مع شارع 9 مع تحويل حركة المرور يسارًا شارع 10 فيمينًا شارع وهيب دوس تجاه ميدان المحطة وصولًا لشارع 9 مرة أخرى، وذلك إعتبارًا من 12 صباح الجمعة الموافق 3/5/2024 ولمدة 8 أيام.