مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة يناقش ملفات الصحة والتعليم والتموين والتنمية الصناعية

افتتح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، والدكتور محمد الديب، رئيس المجلس، اجتماع مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة لشهر أبريل 2024 لمناقشة عدة ملفات هامة مع إدارات الصحة والتموين والتربية والتعليم والتنمية الصناعية.

مجلس أمناء النوبارية يناقش 4 ملفات خلال اولي جلساتة

بدأ المهندس محمد عصام، رئيس الجهاز، الاجتماع بترحيب الحضور من أعضاء المجلس والضيوف، وناقش المجلس وكيل وزارة الصحة بشأن عدم توريد جهاز الأشعة المقطعية حتى الآن، على الرغم من صدور جميع الموافقات.

وأفاد مدير مستشفى النوبارية أن المستشفى في انتظار توريد الجهاز من وزارة الصحة، وتمت مخاطبة الوزارة بهذا الشأن. وفي نفس السياق، وجه رئيس جهاز مدينة النوبارية بإرسال خطاب إلى وزير الصحة لتوفير الجهاز نظرًا لحاجة النوبارية الماسة له.

أما فيما يتعلق بملف التربية والتعليم، فقد ناقش الدكتور محمد الديب، رئيس المجلس، وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن جاهزية المدارس لامتحانات نهاية العام. وأكد مدير عام إدارة التعليمية في النوبارية أنه تم تجهيز جميع الفصول في المدارس لامتحانات النقل، وأنه يجري تجهيز مقار لجان الثانوية العامة.

قام مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة بمناقشة وكيل وزارة التموين بشأن تكثيف الحملات التموينية وعدم وجود قوائم أسعار في المحال العامة، بالإضافة إلى شكاوى بعض الأهالي من جودة الخبز البلدي في بعض الأفران.

وذكر مدير عام التموين أنه يتم عمل تفتيش دوري على المحلات التجارية لضبط التسعيرة والتأكد من جودة المنتجات. كما وجه المهندس محمد عصام، رئيس الجهاز، بالتعاون مع لجنة التموين بالمجلس وإدارة التموين بالنوبارية لمتابعة الأداء داخل الأفران العامة والسياحية. وأيضًا وجه المجلس الأمناء بإرسال خطاب إلى وزير التموين بشأن إعادة النظر في حصة الأفران المغلقة بالنوبارية لتغطية احتياجات أهالي النوبارية من الخبز المدعم، ووضع تسعيرة واضحة على المنتجات في المحال.

كما ناقش أمناء النوبارية قسم النوبارية فيما يتعلق بقيادة بعض الأطفال للسيارات بسرعات عالية وأحيانًا عكس اتجاه السير، وشكاوى بعض الأهالي من عدم وجود دوريات كافية خلال الليل.

وأكد أنه تم الترتيب مع الجهات المختصة لتنفيذ حملات لضبط السيارات التي يقودها أطفال وإيداعها في الحضانة، كما يتم تحويل مالك السيارة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات. وأكد أيضًا أن قسم شرطة غرب النوبارية يقوم بحملات يومية لضبط النظام خلال الليل.

تمت مناقشة رئيس الفرع الإقليمي لهيئة التنمية الصناعية بالبحيرة في وجود بعض المصانع المخالفة التي تضر بصحة المواطنين، وتم تشكيل لجنة ثلاثية للبدء فورًا في أعمال التفتيش الدوري على المصانع المخالفة وإنفاذ القانون في المخالفين. كما تم وضع الشروط النهائية لتشغيل مشروع خطوط السيرفيس بالنوبارية، وسيتم إصدار كراسة الشروط خلال الأيام القليلة القادمة.

كما ناقش رئيس جهاز مدينة النوبارية اشتراطات مشروع تشغيل الشباب (شارع النوبارية)، وتم الاتفاق بشكل مبدئي على الشروط العامة للمتقدمين تمهيدًا لإطلاق المشروع. كما تمت أعمال الرش الدوري للبعوض والحشرات الطائرة، حيث يتم الآن الرش بصورة دورية لمكافحة الحشرات الطائرة.