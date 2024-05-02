الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الهند: نأمل في منح فلسطين عضوية كاملة بمنظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة - صورة
الأمم المتحدة - صورة تعبيرية

أعربت الهند عن أملها في إعادة النظر في منح فلسطين عضوية كاملة بمنظمة الأمم المتحدة،وهو الطلب الذي لم يوافق عليه مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي ؛ بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو".
وقالت مندوبة الهند لدى الأمم المتحدة السفيرة روشيرا كامبوج، في كلمة ألقتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ونقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الخميس، "تماشيا مع موقف الهند الثابت، نأمل أن تتم إعادة النظر في هذا الأمر بالوقت المناسب وأن تحظى مساعي فلسطين في نيل عضوية كاملة بالأمم المتحدة بالتأييد".

 

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ملتزمون بدعم حل الدولتين لكي يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بحرية في دولة مستقلة

وأضافت مندوبة الهند لدى الأمم المتحدة، أن القيادة الهندية أكدت مرارا وتكرارا أن حل الدولتين الذي يمكن تحقيقه من خلال مفاوضات مباشرة وهادفة بين إسرائيل وفلسطين هو الذي من شأنه أن يحقق سلاما دائما، مشددة على أن بلادها ملتزمة بدعم حل الدولتين لكي يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بحرية في دولة مستقلة داخل حدود آمنة ولتحقيق ذلك فإن الهند تحث جميع الأطراف على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة في أقرب وقت ممكن.

 

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جدير بالذكر أن فلسطين تحمل حاليا صفة "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة وهو الوضع الذي منحته لها الجمعية العامة في عام 2012، ويسمح هذا الوضع لفلسطين بالمشاركة في الاجتماعات المختلفة للمنظمة دون أن يكون لها حق التصويت على القرارات.
وتعد الهند أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في عام 1974، كما كانت الهند من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في عام 1988.

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