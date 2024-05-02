الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

ينعى فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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مفتى الجمهورية ينعى طحنون بن محمد آل نهيان: صاحب سيرة عطرة

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى - عز وجل - أن يلهمهم الصبر والسُّلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

فضيلة الإمام الأكبر مجلس حكماء المسلمين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دولة الإمارات رئيس دولة الإمارات

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