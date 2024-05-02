لماذا لا تخشى إسرائيل القانون الدولى؟.. أيمن سلامة يجيب لـ"الشاهد" (فيديو)

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن: "ما قدمته إسرائيل من مرافعات أمام محكمة العدل الدولية لم تكن دفوعًا قانونية، بل مراسلات واهية وكانت إفكًا وزورًا وبهتانًا، كما تمحورت الدفوع القانونية على فكرة الدفاع عن النفس".

وأضاف "سلامة"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "هل محكمة العدل الدولية أخذت بحرف واحد من كلمة الدفاع عن النفس التي ألقاها الدفاع الإسرائيلي؟ الإجابة قطعًا لا لم تأخذ بها، فالاحتلال الإسرائيلي لا يخشى القانون الدولي والمجتمع الدولي إطلاقًا".

وتابع: "السياسة تفسد عمل القانون الدولي بنسبة 100%، فالأحكام الخاصة بالعدل الدولية نهائية باتة ملزمة، ولا يجوز الطعن على العدل الدولية؛ لأنها المحكمة العليا للأمم المتحدة، ولكن قراراتها تذهب إلى مجلس الأمن لتنفيذها".